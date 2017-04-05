蔡正元稱蔣非228殺人兇手 立委諷「蔡說的話有人信？」

2017-04-05 13:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕前總統蔣介石今逝世42週年，國民黨政策會執行長蔡正元召開記者會通令，所有國民黨人員在蔣介石與228事件等歷史上只有1個標準答案，就是「蔣介石不是殺人兇手」，而是「保衛台灣的第1戰士」。民進黨立委諷「蔡正元講話還有人信？」，或者蔡正元怕大家忘記蔣是殺人兇手，所以特別提醒民眾？立委們並表示歷史自有評價，這也是推動轉型正義的重要原因。

蔣介石於1975年4月5日逝世，今逢42週年。蔡正元大動作在國民黨中央召開記者會，通令往後國民黨各級人員，在228事件相關問題上只有1個標準答案，即蔣介石「不是228殺人兇手」，而是「保護台灣的第1戰士」，是「令人尊重的老兵」；做不到幫蔣介石講話，就沒資格擔任國民黨公職。蔡正元更痛批，現在許多年輕學生受錯誤史綱教育「沒有良心」，動不動向蔣介石銅像潑漆，「都不知道他吃喝拉撒、有安定的生活環境是怎麼來的」，國民黨此時更要站穩立場為蔣介石講話。

民進黨立委李俊俋聞言表示，「蔡正元說的話還有人信嗎？」李俊俋認為，歷史自有評價，現在該做的不是造神，而是應讓歷史呈現出來，這也是推動轉型正義的重要原因。民進黨立委王定宇則大開嘲諷指蔡是大反串，「他可能和蔣介石有仇」，在蔣介石忌日時怕大家忘了蔣是元兇，還特別開記者會提醒社會，「我非常欣賞他」。王定宇也說，不曉得蔡正元活在什麼年代，而蔣介石是不是228元兇，應該根據歷史事實判定，並非蔡1人能夠定調，或是抹滅歷史事實。