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反去蔣化遭綠委批 柯P：每個人想法不同

2017-04-05  13:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前一席反對「去蔣化」言論持續發酵，民進黨籍立委林俊憲昨在臉書表示，柯P真的不了解轉型正義是什麼，希望他可以先閱讀相關書籍與資料再發言。對此，柯文哲今出席活動後受訪時僅說，林俊憲也是好朋友啦，這種東西回應到這邊就可以了。

不過，柯文哲旋即話鋒一轉表示，是這樣啦，如何讓台灣社會更團結、更和諧，也許每個人的想法不一樣，台灣幾乎在整個國際外交上，要生存都很困難了，在這情形下如何減少內耗，要去思考。

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  • 台北市長柯文哲5日視察台北市前進指揮所設置運作，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲5日視察台北市前進指揮所設置運作，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

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