柯P籲美感教育不能等 網友看到照片卻笑翻...

網友看到照片後，卻將焦點擺在柯P的頭髮上...。（圖擷取自柯文哲臉書）

2017-04-05 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕北市長柯文哲在臉書PO文，呼籲孩子的美感教育不能等，不過，原本應該是正面的PO文，網友看到照片後，卻將焦點擺在柯P的頭髮上...。

柯文哲表示，美感教育是改變文化的關鍵環節，也是台北向上提升的重要因素，2016台北世界設計之都後，台北必須持續城市美感的提升，也必須繼續美感教育的扎根。

柯文哲說，很高興看到一些年輕人，透過「改造教科書」提升孩子們的美感體驗，讓美感設計走出美術館、跨越城鄉差距，讓教科書成為更好的美感教育媒介，確實是大家應該一起來關注的重點。

柯文哲更在臉書分享合照，不過他頭髮看起來亂亂的，也立刻吸引網友注意，「市長你的頭髮...很沒有說服力喔 xDDD」、「想問一下市長的頭髮怎麼了XD?」，還有人笑說，「柯p造型師的美感要再加強」、「阿伯的美感不能等..」。