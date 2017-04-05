| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
伊朗發生規模6.1強震 深度10公里 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 政治

柯P籲美感教育不能等 網友看到照片卻笑翻...

網友看到照片後，卻將焦點擺在柯P的頭髮上...。（圖擷取自柯文哲臉書）

2017-04-05  14:22

〔即時新聞／綜合報導〕北市長柯文哲在臉書PO文，呼籲孩子的美感教育不能等，不過，原本應該是正面的PO文，網友看到照片後，卻將焦點擺在柯P的頭髮上...。

柯文哲表示，美感教育是改變文化的關鍵環節，也是台北向上提升的重要因素，2016台北世界設計之都後，台北必須持續城市美感的提升，也必須繼續美感教育的扎根。

柯文哲說，很高興看到一些年輕人，透過「改造教科書」提升孩子們的美感體驗，讓美感設計走出美術館、跨越城鄉差距，讓教科書成為更好的美感教育媒介，確實是大家應該一起來關注的重點。

柯文哲更在臉書分享合照，不過他頭髮看起來亂亂的，也立刻吸引網友注意，「市長你的頭髮...很沒有說服力喔 xDDD」、「想問一下市長的頭髮怎麼了XD?」，還有人笑說，「柯p造型師的美感要再加強」、「阿伯的美感不能等..」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 教科書 柯文哲 美感
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆腐漢堡肉
電鍋菜✧脆梅冬粉蝦
芥末、山葵不一樣？
如何蒸出漂亮蒸蛋？
轉寄

標題：柯P籲美感教育不能等 網友看到照片卻笑翻...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.