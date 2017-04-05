柯媽受邀站台？ 柯P：不要隨便答應人

2017-04-05 13:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2018選戰暗潮洶湧，各黨參選人積極佈局，台北市長柯文哲的媽媽何瑞英在2014時因賣力輔選，讓她成為「最強阿嬤助選員」，近期傳出部分綠營參選人透過管道「搶人」，希望找柯媽站台。對此，柯文哲今出席活動受訪時尷尬回應，老頭子在家閒閒沒事被叫去吃飯，會多注意。

北市消防局今在北市府東大門廣場舉辦前進指揮所運作演練，市長柯文哲出席視察運作狀況。會後受訪時，媒體詢問柯媽媽被請去幫忙站台一事，柯文哲說，有時候老頭子家裡沒事做，就會被人家叫出去吃飯，「我還跟他們說少出去吃飯，不要隨便答應人家」；媒體又問，是否會感到困擾？柯文哲則說，事實上是這樣啦，兩個老人在新竹，整天無聊，這個他會稍微注意一下。

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