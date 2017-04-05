長照找郵差當幫手 賀陳旦：希望郵政業務多角化

2017-04-05 13:13

［記者林敬倫／宜蘭報導］交通部長賀陳旦今日來到宜蘭，針對媒體詢問，交通部擬找全台上萬名郵差加入長照，關懷獨居老人的新政策，他表示，這只是內部討論的初步構想，還談不上是政策，主要是希望郵政公司的業務能從多角化去構思，絕對不是要讓郵差做許多兼辦業務，未來還會與相關單位進行溝通。

賀陳旦今參加立法院交通委員會舉辦的「宜蘭暨梨山地區交通觀光建設實地考察」，針對交通部擬由中華郵政推動長期照護的業務，他表示，這些都還在構思階段，還談不上是政策，主要目的是讓郵政公司多角化構思業務，絕對不是要讓郵差做許多兼辦業務，還希望辦簡易壽險的人員，能延伸對客戶的服務，同時也讓郵局的閒置空間可以活化。

賀陳旦表示，郵差的送信業務慢慢減少，雖然還有些快遞業務，將來郵務人員如果需要內部轉型，發展第2專長，跟社區好好結合也是個方向，至於說在財務上是否適宜用簡易壽險的資金，去做相關的長照服務，這部分尊重相關主管機關與郵政公司檢討的新方向，交通部樂於見到郵政公司的轉型，能為長照服務多一個助力與可能性。

賀陳旦指出，未來的政策如何落實，主要是希望不管是郵局的通路、在地熟悉性與品牌，都可以來協助衛福部拓展業務，交通部絕對沒有想自己來做不一樣的事，會配合衛福部提出的計畫。