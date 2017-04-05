連勝文發文諷「香港無聊說」 柯P：我沒看
2017-04-05 13:43
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前一番「香港無聊說」引起熱議，就連國民黨中央委員連勝文也在臉書發千字文，暗指有人用貶低香港搏版面，舉止見識短淺、信口開河，讓人訝異。對此，柯P表示，自己沒有看對方臉書，所以沒辦法回應。
綜合媒體報導，柯文哲今中午視察前進指揮所後，被問到對於連的反諷文有何看法，他回應，還沒有時間看臉書，所以無法回應，現場媒體記者繼續追問，柯還反問「你哪一台的」。
連勝文昨在臉書粉專撰文指出，「拿香港跟台北觀光來比，就好像拿乾炒牛河與蚵仔麵線來比」，雖各自有擅長、各自美味，但內涵完全不同；「看到有人用貶低香港來博版面，這些見識短淺，信口開河的舉止」，讓人感到驚訝；他也提到，香港最令人佩服的，是幾乎沒有任何自然觀光資源，卻仍能吸引1年近6000萬名旅客造訪，創造逾3000億產值，「這才是我們應該去研究的重點！」這番言論，被視為是反諷柯P日前一席「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的」的舉動。
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