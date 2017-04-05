花媽不在家 許立明拚搶前瞻260億元建設
2017-04-05 12:51
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊率團在歐洲考察，高雄市政府團隊沒因老闆不在而閒著，繼先前以高雄捷運黃線、VR產業等爭取到前瞻計畫後，今天再搬出水利、工務等多項方案，繼續爭取更多前瞻資源。
行政院的前瞻計畫預算達8年8800億，包含軌道、水環境、綠能、數位、城鄉等五大建設﹔高雄先前在軌道、數位有所斬獲，今天再接再厲，經過市政會議兩個多小時討論，會後公布第一波方案、欲全力爭取水環境與城鄉等建設經費。
因為市長陳菊出國考察，今會議由副市長許立明主持，會後則由水利局、工務局率先說明，水利局彙整出辦104件工程、涵蓋排水與再生水等，工務局以路平為主軸、推出五大計劃，兩單位欲提報項目總額近260億元。
市府透露，水利、工務是大宗，其他局處也有提案，未來會逐步公布。
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