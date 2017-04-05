八里污水廠遭爆污水直排入海多年 柯文哲：奇怪，怎麼都沒人發現？

2017-04-05 12:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對新北市八里污水廠承包商疑似為賺取不法利益，疑似將未處理的污水直接排入海中長達四、五年時間，台北市長柯文哲今在出席活動後受訪時表示，將會做一個完整調查後再對外報告。

柯表示，已問過工務局，也疑惑如果真的把未處理過的污水直接排入海中長達四、五年那更奇怪，「過去四、五年都沒有人發現是怎麼回事？」不過柯旋即表示，還是要經過完整的調查再來報告。

新北市八里污水廠是亞洲最大的污水處理廠，負責處理北北基640萬人口產生的生活污水，但日前竟爆出，承包商惠民實業疑似為了維持獲利，竟涉嫌作假，有時會將未處理過的污水直接排入海中，時間甚至已經長達四、五年。