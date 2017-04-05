綠營戰將搶邀柯媽站台 柯P這麼說...

2017-04-05 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕2018選舉將至，已有不少有意角逐市長選舉的綠營戰將們，紛紛想搶邀台北市長柯文哲的母親何瑞英站台。對此，柯P表示，有時候老人在家沒事做，就會被叫出去吃飯，他有跟柯媽說，「少出去吃飯，不要隨便答應人家」。

綜合媒體報導，最強阿嬤助選員「柯媽」人氣超旺，因有來者不拒的親和力，深受民眾喜愛。不少欲競爭縣市長選舉的綠營戰將，包括立委黃偉哲、陳歐珀等人，都想找她幫忙站台。

柯文哲今上午表示，兩老在新竹整天無聊，別人就找他們出去吃飯，這部分自己會注意，他也曾提醒柯媽，「少出去吃飯，不要隨便答應人家」。