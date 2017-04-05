329回不了立院開會 黃昭順怒批「離譜離譜又離譜！」
2017-04-05 12:16
〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委黃昭順在上週329退休警消抗爭時，因立院維安與民眾包圍，而無法再度返回立法院繼續參與內政委員會預算解凍案。黃昭順表示當天她想爬回立法院，但看到有蛇籠、鋼片，痛批「離譜離譜又離譜！」警力配置過猶不及都不好。
部分退休警、消人員於3月29日進行遊行與抗爭，表達對年金改革之不滿，當天不少抗爭群眾包圍立法院，而當天內政委員會正巧在審查警政署等單位預算解凍案，但在中午休息時間過後，因群眾包圍及立院維安措施，導致黃昭順等立委無法再次返回立法院內，導致當天會議提早結束。
黃昭順在質詢警政署長陳國恩時表示，「上週把我用到連進立法院開會都無法」，預算一過就不讓她近來開會，這是啥道理；陳國恩回答「當時若需要進出都沒問題」；黃昭順接著痛批，立委本應該要能自由進出立院開會，當天用蛇籠跟鋼片，「這是啥情形？」
黃昭順接著質疑，這情形很離譜，並質問內政部長葉俊榮是否知道她當天無法返回立法院；葉俊榮回應「當天我們都在裡面等委員回來開會。」黃昭順接著說，她本來準備要爬進來，但看到蛇籠有鋼片而作罷，希望警力配置不要過當，過猶不及都不好。
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