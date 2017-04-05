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被爆逼妻離婚 林國春發聲明：家家有本難念的經

2017-04-05  12:11

〔記者何玉華／新北報導〕今天出刊的《壹週刊》報導，向來明確表態反同立場，強調「捍衛社會價值與家庭倫理」的新北市議員林國春已近半年不回家，還突然傳簡訊給妻子，逼她離婚，對此，記者致電林國春，電話轉接語音信箱，林國春透過辦公室發出聲明表示，家家有本難念的經，坦承分居已有相當時日，正協議離婚中。

林國春的臉書在大約半年前，便有一則以林國春身分發言「有位先生，辦公事離住家五分鐘距離，半年以上沒回家吃過飯.......」，重複留言，隨後不久即被撤除，當時外界便有懷疑，是掌握其帳號的的身邊人所留，婚姻可能有狀況。

針對週刊的報導，林國春早上透過辦公室發聲明，指身為民意代表，要想將家庭經營完善難度更高，很不幸和太太長期處於觀念及個性的差異下，雖經努力溝通仍難周全，雙方分居相當時日，協議離婚中。

聲明表示，對個人私領域的家庭問題讓媒體如此關心，內心深感不安，也因與公眾事務無涉而未公開，希望容許他保留一些私人空間。

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  • 新北市議員林國春。（記者王藝菘攝）

    新北市議員林國春。（記者王藝菘攝）

  • 林國春針對週刊報導，透過辦公室發表聲明。（記者何玉華翻攝）

    林國春針對週刊報導，透過辦公室發表聲明。（記者何玉華翻攝）

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