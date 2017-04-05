年改方案 國民黨傾向考試院版本
〔記者林良昇／台北報導〕政府將年金改革列為優先法案，立法院國民黨團年金小組召集人、立委林為洲今表示，國民黨團支持年金改革，一定會提出版本，而考試院的版本會是重要參考，將要求召開公聽會，預計在4月底前提出國民黨的版本，在5月份處理。
林為洲在參加國民黨智庫國政研究基金會記者會後受訪強調，年金改革，國民黨最後一定會提出版本，也會有論述，民進黨看起來要在本週五將年改方案付委，國民黨會要求召開幾場公聽會，讓勞團、現職、已退休公務員充分表達意見，「不差這一兩個禮拜」。
林為洲強調，考試院提出的年改版本會是國民黨版本重要的參考，包含計算年資、替代率、配套都會是參考依據，他也指出，試院版本並沒有向執政黨講的那樣不堪，如果連試院版都被取笑，那能提出民進黨版本以外的版本嗎？若只能照民進黨的版本一字不改，非國家之福。
對於副總統陳建仁批試院版本沒科學依據，全國公務人員協會理事長李來希在記者會上表示，行政院提出的版本也沒科學基礎、民進黨團版本也沒科學基礎、大家都沒有科學基礎，怎麼只怪試院？林為洲則說，主管機關提供的資訊不充分，要完全有科學依據是口號。
林為洲估計，希望在本會期6月份結束，最慢到延會時，朝野能對年改有共識，國民黨希望可以在4月底前提出相關版本，在5月份處理法案。
李來希受訪時則說，民進黨政府以挑動世代對立的方式進行法案改革，但政府提出的方案，是年輕人承擔所有責任，仍然不能永續，還造成法理和制度錯亂，現在的方案是承受不起的，「這樣要怎麼養老」，改革要尊重既有法律秩序和制度的可預測性，既有的制度已經規範的對象甚至離開職場的退休老人要怎麼處理，要有合理說詞，不能說就是要砍，而沒有補救機制。
李來希強調，若政府仍堅持加高拒馬，堅持在520蔡總統就職周年前通過年改方案，不排除擴大抗爭，不會讓他平靜落幕，若沒任何反應，好像是真的領太多。
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標題：年改方案 國民黨傾向考試院版本
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