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徐弘庭：希望大家給吳志剛空間

2017-04-05  12:09

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市議員吳志剛、民進黨新北市議員李婉鈺去年7月至11月爆婚外情，週刊王今還爆料指吳志剛透露「自己頭腦不是很清楚」、形容「彼此所受到傷害，比玉石俱焚還痛苦」。對此，同黨市議員徐弘庭說，週刊的報導他並不了解、也不清楚此事；但每個人有他情緒低潮時，希望大家給他（吳）多一點空間。

徐弘庭說，吳志剛問政很認真、地方建設也很關心，過去在情緒上有一段低潮，「大家都為他（吳）難過，但並沒有放棄他議員該做的事情」、「他（吳）問政過程中，是很認真議員，希望他繼續努力。」

週刊指出，李婉鈺與吳志剛認識10多年，都是「吉祥如意」聯誼會成員，該會每個月聚餐一次；兩人拍拖前並不熟稔，不會一起續攤；據悉，兩人在一場喜宴巧遇，喜宴後李主動約吳到家裡喝酒，三杯黃湯下肚後，一把火點燃乾柴，事後沒訂下山盟海誓，李也向吳表示「我又不會纏著你」，彼此存在著戀人默契，去年7月至11月交往。

對此，徐弘庭說，雙北議員有時會有聚餐、或在一些同鄉會、協會的場合遇到；但其實週刊寫的東西他滿懷疑的。

吳志剛同黨市議員今上午開幼兒園公聽會，但吳志剛缺席，而其辦公室助理曾稱不清楚、不了解。

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  • 徐弘庭談吳志剛緋聞。（記者郭安家攝）

    徐弘庭談吳志剛緋聞。（記者郭安家攝）

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