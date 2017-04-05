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半年前妻子早自曝！林國春臉書「附近有另個窩」

林國春的粉絲團曾PO文，「估計是附近還有另一個窩，小孩不知生幾個了」。（圖擷取自林國春臉書）

2017-04-05  12:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市議員林國春被爆逼妻子離婚的家庭醜聞，不過，其實這場婚變早在半年前就嗅出端倪了...。

林國春粉絲團在去年9月曾PO出，「有位先生，辦公室離住家五分鐘距離，半年以上沒有回家吃過飯，颱風天亦然。返家多是三更半夜，繼續滑手機，但有時電話響了卻不接，估計是附近還有另一個窩，小孩不知生幾個了」。

雖然該篇文章PO沒多久就被刪文，據傳當時負責經營林國春臉書就是其妻子葉毓君；而今天在周刊報導下，再度曝光此事，林國春上午則透過辦公室發出聲明，強調「家家有本難唸的經」。

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  • 林國春被爆逼妻子離婚的家庭醜聞。（資料照，記者何玉華攝）

    林國春被爆逼妻子離婚的家庭醜聞。（資料照，記者何玉華攝）

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