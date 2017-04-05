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秘戀90天閃分手再爆內幕 李婉鈺強硬回應

2017-04-05  11:56

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員李婉鈺日前被爆與已婚台北市議員吳志剛秘戀90天閃分手，今天出刊的雜誌再爆閃分內幕，李婉鈺早上透過辦公室發生聲明，強調內文均屬杜撰且不實，將對雜誌及相關撰稿人員提起妨害名譽之刑事告訴，態度強硬。

李婉鈺聲明指出，雜誌報導的內容已嚴重侵害名譽，懇請各位新聞媒體朋友及名嘴，在報導或評論前，務必善盡自身之查證義務，並查明消息來源是否與實情相符，否則針對相關侵害名譽的報導與評論，也將一併提告。

聲明中說，即刻起不再針對該篇報導予以回應，希望各媒體切勿再致電本人或辦公室同仁，對自己與團隊致力於公眾事務服務的努力，屢遭不實報導抹煞，實非他所樂見，整篇聲明措詞相當嚴厲，強烈表達對周刊報導內容的不滿。

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  • 李婉鈺105年7月遞補就任市議員以來，感情受關注的情形高於問政的表現。（記者何玉華攝）

    李婉鈺105年7月遞補就任市議員以來，感情受關注的情形高於問政的表現。（記者何玉華攝）

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