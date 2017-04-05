一級上將退俸破21萬 莊瑞雄：不能不改

2017-04-05 11:44

〔記者曾韋禎／台北報導〕退役二級上將平均月領19萬元、一級上將更逾21.4萬元。民進黨立委莊瑞雄批評，國軍年金改革不能改小不改大，這些月領超過10萬元的，教唆領3、4萬元的衝立法院合理嗎？

據國防部統計，現有6位退役一級上將，平均月領21萬4310元；58位退役二級上將，月領19萬0500元。但目前12萬1949位退役軍職人員，平均月領僅4萬9379元。

莊瑞雄今在立法院外交及國防委員會強調，年金改革不能改小不改大；國防部認為上將是比照政務官，自始就不是一般年改的對象，需要另外討論。

他批評，有一些「背骨」跑去中國的上將，像是許歷農、吳斯懷難道都不處理嗎？甚至這些領超過10萬元的，還在教唆只領3、4萬元的去衝立法院，這合理嗎？

不過國防部資源司長陳正棋僅表示，退將所領的薪俸都是依法訂定。