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被爆反同、逼妻離婚 林國春發聲明「家家有難唸經」

2017-04-05  11:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市議員林國春被爆逼妻子離婚的家庭醜聞，林國春上午透過辦公室發出聲明，強調「家家有本難唸的經」。

林國春聲明稿指出，身為民代想要將家庭經營完善難度更高，很不幸與太太長期處於觀念、個性差異，雖然努力溝通仍難周全，雙方已處於分居狀態並協議離婚中。

林國春表示，對外界、媒體關注個人私領域家庭問題，內心感到不安，也因與公眾事務無涉而未公開，希望能保留一些私人空間。

反同立場鮮名的林國春被爆已近半年不回家，還突然傳簡訊給妻子，逼她離婚；林國春的妻子葉毓君原本長期在媒體圈工作，在TVBS擔任發言人期間也替林處理不少公關危機，後來她辭掉工作，在林國春選2016年立委時，到林的競選總部幫忙，從政策到文宣、跑行程都做得盡心盡力，但林最後落選，才不到一年的時間林國春就突然逼她離婚。

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  • 林國春被爆逼妻子離婚的家庭醜聞。（資料照，記者王藝菘攝）

    林國春被爆逼妻子離婚的家庭醜聞。（資料照，記者王藝菘攝）

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