2017-04-05 11:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國民黨主席參選人潘維剛上午到俗稱「蔣公廟」的新竹市天宏宮，與地方人士參加蔣中正逝世紀念日的追思活動，潘維剛痛批民進黨政府是一個不能以包容之心看待歷史的政府，且刻意挑起去蔣化，撕裂了族群情感。

潘維剛說，有少數人持續以詆毀與破壞銅像的手段，刻意製造社會的不安與對立，她認為破壞與清算，永遠達不到和解，唯有感恩與包容，才能讓不同記憶的族群共存共榮。

潘維剛與多名黨籍市議員、里長上午共同向蔣中正遺像獻花、獻酒行祭拜禮，除了許多地方人士到場外，由於她身兼國際蘭馨婦女協會國際理事，因此也有許多蘭馨姊妹到場力挺。

潘維剛還和眷村的老伯伯們分享蔣中正的歷史事蹟，眷村長大的她說，針對民進黨政府刻意挑起的去蔣化，分裂社會撕裂族群情感，強烈表示歷史不容抹滅，認知無法錯亂。

建於65年的新竹市天宏宮，是啟德重機董事長胡鵬飛生前所創建，與一般寺廟不一樣，廟中除了供奉瑤池金母之外，胡鵬飛也供奉蔣公。

許多榮眷們在蔣公誕辰、蔣公逝世、光復節都會按時報到，來廟祭拜緬懷，後來外界就自動將天宏宮與蔣公廟劃上等號。