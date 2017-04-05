反年改充斥謠言 綠委批林國春「其心可誅」

2017-04-05 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市議員林國春日前在抗議年金改革時，公開嗆總統蔡英文「該不該殺」引發極大爭議，如今他又被爆出逼妻子離婚的家庭醜聞。民進黨立委段宜康指出，林國春在反年改抗議場合，稱政府要將警消人員退休年齡改為65歲，但在所有國是會議和修法版本中，都沒有提到要改變警消退休年齡的條文，痛批林國春「謊言惑眾，其心可誅。」

段宜康在臉書上寫到，林國春的婚姻關係是他自己的事情，但在年金改革冗長的會議過程裡，從來沒有要改變警消人員的退休年齡，國是會議結論和目前出現的修法版本，也沒有改變退休警消的條文。

但林國春當時在反年改抗議時表示，警消人員平均壽命僅62歲，政府卻要將退休年齡改為65歲，直言「哪個國家對付退休警消是這樣的？」段宜康認為林明明知政府沒有要更改警消退休年齡，卻公開說瞎話，批評他「謊言惑眾，其心可誅。」