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立委轟油價公式 公平會：確有檢討空間

2017-04-05  10:38

〔記者廖千瑩／台北報導〕立法院經濟委員會今天審查公平交易法修正草案，多名立委關切台塑中油同價案，民進黨立委黃偉哲指出，中油跟台塑成本結構不同，為什麼要適用同一套公式？時代力量立委徐永明也砲轟，油價公式本來要照顧民生，結果照顧了台塑，至少台塑從中獲得了非常大好處，公平會應設法修法來處理二家聯漲的問題。

公平會主委黃美瑛今天說，油價公式確實有調整檢討的空間，可以跟經濟部溝通討論，評估後看是否有比現在更好的做法，公平會也會持續監控油品市場價格變化。

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  • 立法院經濟委員會今天審查公平法修正草案，多名立委關切中油台塑同價案。圖中為公平會主委黃美瑛。（記者廖千瑩攝）

    立法院經濟委員會今天審查公平法修正草案，多名立委關切中油台塑同價案。圖中為公平會主委黃美瑛。（記者廖千瑩攝）

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