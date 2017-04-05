前勞動部長轉任保訓會主委 郭芳煜：本質很接近

2017-04-05 10:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕二月初卸任勞動部長職務的郭芳煜，今早以新身分「公務人員保障暨培訓委員會主委」，現身立法院司法及法治委員會備詢。被問到首度以新身分上台心情如何？郭芳煜笑說，能繼續以自己專業提供服務，覺得很有意義，也會好好珍惜。

立法院司法及法制委員會上午審查「公務人員保障法部分條文修正草案」，二月初內閣改組時遭拔官的前勞動部長郭芳煜，首度以保訓會主委身分備詢。郭芳煜在會前受訪時表示，從勞動部到保訓會，「本質很接近、只是對象不同」，郭芳煜說，過去是保障一千多萬勞工權益、提供勞工受訓管道，現在則是保障公務員權益、增進他們的就業技能。

郭芳煜表示，他38年前高考錄取就是人事行政，「冥冥之中又回到原來的專業」，能將過去勞工行政經驗結合，會好好珍惜這個機會。