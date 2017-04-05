被質疑漠視蔣銅像遭破壞 葉俊榮：盼理性表達訴求

2017-04-05 10:01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部長葉俊榮今在立院受訪時，有媒體問民進黨政府廢止《塑建總統蔣公銅像注意事項》後，似乎漠視民眾破壞蔣介石銅像；葉俊榮表示，此規定是在「蔣先生」過世後所定，已不合時宜，對公共政策的討論都予以尊重，但應理性表達訴求。

對於媒體問民進黨政府是否漠視民眾破壞蔣介石銅像，葉俊榮表示，此規定是在民國64年時所訂定，是當時各縣市在「蔣先生」過世後紛紛要獻銅像，內政部當時基於不願看到過多銅像而訂定的要點，但都已經不合時宜，因此內政部在立委提出意見後就廢止。

葉俊榮強調，尊重任何公共政策的討論，要在法律基礎下盡量理性表達訴求，這是民主社會的期待，大家應理性討論，若有任何違反法律之情事，也都應在既有法律基礎程序裡處理。