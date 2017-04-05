傳美將售我F35 國防部：還沒收到正式訊息

2017-04-05 09:59

〔記者曾韋禎／台北報導〕日本《讀賣新聞》2日報導「美國已將尖端戰機F-35與戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）列為對台出售標的」。國防部戰略規劃司司長吳寶琨表示，所有具備垂直、匿蹤功能的都是我們下一代戰機的需求，對此樂觀其成，但還沒收到美方正式訊息。

立法院外交及國防委員會今邀國防部報告國機國造、潛鑑國造進度。民進黨立委羅致政詢問，日本讀賣新聞報導，美國已將F-35與薩德列為對台出售標的，先不問美國賣不賣，台灣是否有此需要嗎？

吳寶琨答覆，所有具備垂直、匿蹤功能的都是我們下一代戰機的需求，對此樂觀其成。

對於薩德，吳寶琨說，國防部長馮世寬日前說過，短期內沒有這個需要。他表示，我們樂山雷達站的功能不輸薩德。

時代力量立委林昶佐詢問，這是不是檯面下在進行？吳寶琨答覆，我們還沒收到美方正式訊息，況且美國主管台灣事務官員都還沒就位。