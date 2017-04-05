替代役做長照？葉俊榮：往社會役規劃

對於替代役補充長照人力，內政部長葉俊榮證實有往社會役做此規畫。（記者鄭鴻達攝）

2017-04-05 09:35

〔記者鄭鴻達／台北報導〕由於長照人力需求增加，也開始有以替代役補足長照人力的討論。內政部長葉俊榮受訪證實，因了解社會對於一般替代役的社會役需求較多，因此會往社會役增加，但人力如何銜接，要再與衛生福利部進一步討論，以滿足長照的需求。

葉俊榮指出，替代役可分為一般、研發及產業訓練儲備三類，其中一般替代役還包括社會役，近期內政部了解到社會役需求較多，確實會往社會役方向增加，但如何銜接還要進一步跟衛福部討論，實際的名額與運用，是媒合與供給的問題，以規畫滿足長照的需求。

對於外界研議由警察甚至郵差兼做長照的構想，葉俊榮強調，警察同仁雖然常熱心對民眾有所照顧，但熱心是一回事，法定給予的職責又是另一回事，若要有此做法的話，也需要長期詳細地研議。