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薩德費用高爭議大 專家：台灣應該沒興趣

日本媒體《讀賣新聞》報導，薩德系統可能是美對台軍售項目之一。（路透）

2017-04-05  09:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體《讀賣新聞》報導指出，美國未來對台的軍售項目中，飛彈防禦系統薩德（THADD）也是可能選項。對此，台海安全研析中心主任梅復興分析，薩德造價昂貴且爭議性高，台灣內部應該沒有太大興趣。

根據《聯合財經網》報導，薩德飛彈一枚單價為1000萬美元（約台幣3.05億），車載雷達與發射車等裝備則需約7億美元（約台幣213億）。國防部長馮世寬先前就曾表態反對薩德在台部署，認為台灣最重要的是防衛自身安全，而不是介入大國間的戰爭。

梅復興表示，日媒透露美對台軍售的潛在品項中，還包括了F-35戰鬥機，但他認為，F-35目前仍在釋出階段，台灣是否有能力負擔也有待觀察，至於薩德系統，雖然美國可能有人在推銷，但因爭議性高且所費不貲，台灣內部會有反對聲浪，應該不會有人對薩德有太大興趣。

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