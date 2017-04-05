高層請辭、請假選黨主席 國民黨鬧空城
2017-04-05 09:11
郝龍斌（左起）、詹啟賢、洪秀柱、胡志強與林政則。但黨主席洪秀柱將於領表後，避免球員兼裁判爭議，請假投入黨主席選舉，讓黨內再現「空城」。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨魁之爭，黨主席洪秀柱將於領表後，避免球員兼裁判爭議，請假投入黨主席選舉，讓黨內再現「空城」。
據《聯合報》報導，洪秀柱請假參選黨主席，將由副主席林政則代理黨務工作，也由林負責主持中常會。去年黨主席補選時，代理主席黃敏惠請假參選，讓國民黨陷入首次無黨主席的「空城」狀態。
報導提到，洪秀柱去年上任黨主席時，原有詹啟賢、郝龍斌、胡志強、林政則及陳鎮湘等5位副主席。詹啟賢因黨產協商爭議，請辭副主席，隨後宣布參選黨主席；郝龍斌也於宣布參選後，請假競選黨主席；胡志強則因擔任郝龍斌黨主席競選主委，在洪秀柱請假期間，不能代理黨主席。
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