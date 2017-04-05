花媽率團走訪法國Alstom 打探高雄輕軌二階列車

法國Alstom打造的其中一款輕軌模型。（翻攝臉書）

2017-04-05 08:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊率領市府參訪團，於台北時間4日上午前往高雄環狀輕軌第二階段施作廠商、中鋼的車輛供應廠商，法國Alstom公司聽取簡報，探詢未來的高雄輕軌第二款列車長怎樣？

陳菊事後透過臉書說明，Alstom是國際知名的軌道系統廠商，在全球約有2300列輕軌列車、於至少54個城市裡運行中；這次與中鋼共同成為高雄環狀輕軌二階施作廠商，相信Alstom豐富經驗可為高雄軌道運輸帶來正向發展。

陳菊表示，高雄近幾年來積極推動大眾運輸系統，並向中央爭取路竹延伸線與捷運黃線，期待導入更多公共運輸服務，打造綠能、永續的生活環境。