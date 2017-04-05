有來者不拒的親和力...綠營戰將搶著找她站台！

柯文哲的媽媽何瑞英人氣不輸柯文哲。（資料照）

2017-04-05 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕不少有意投入2018年選舉的綠營戰將，現在已開始勤跑基層，為明年大選做準備，目前也積極希望能找人站台，而台北市長柯文哲的媽媽何瑞英是這些綠營戰將搶邀的對象！

《周刊王》報導，柯文哲的媽媽何瑞英人氣相當旺，由於擁有「來者不拒」的親和力，全台都有她的粉絲，4月3日是何瑞英的生日，多名友人替她辦生日慶生會，現場賓客雲集，不乏政商界大咖，有不少想競爭縣市長選舉的綠營戰將也想找柯媽幫忙站台。

報導指立委陳歐珀就坦言想找柯媽站台，「柯媽直率不做作的個性，最對宜蘭人的胃口！」也證實透過友人邀請柯媽替他站台，不過，他知道其他參選者也力邀柯媽，還不知道最後柯媽是否願意替他站台。

投入台南市場黨內初選的立委黃偉哲的幕僚也透露，台南選民最喜歡柯媽這無種本土味，私下有邀請柯媽站台，希望能藉由柯媽的號召力，讓在地了解黃偉哲多年為台南打拚多年的成績。