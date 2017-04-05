牽動2018縣市長選舉 藍營有2大不安定因素...
2017-04-05 07:28
有媒體報導指出，目前有2大變數會牽動國民黨2018年選情，一個是正進行的黨主席選舉，二者則是「馬英九因素」。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕距離2018年縣市長選舉只剩下1年多的時間，但國民黨目前仍陷於黨主席選舉內部紛爭中。有媒體報導指出，目前有2大黨內變數會牽動2018選情，一個是目前正進行的黨主席選舉，二者則是不確定會加分還是減分的「馬英九因素」。
據《聯合報》報導，有國民黨內人士指出，目前黨主席參選三強吳敦義、洪秀柱和郝龍斌，對於黨的初選機制與整合都有不同想法，無論誰當選黨主席，參選的6人若能團結一致，甚至在2018年選舉中親披戰袍為黨出征，選情將大有可為，但若不能團結就轉身離去，黨的前景恐怕堪憂。
報導也提到，另一重要變數則是「馬英九因素」，黨內人士多認為馬英九官司問題和「操守」無關，問題不大，最大問題恐怕是馬英九可能面對黨內「清算」，假如國民黨內鬥臭馬英九，輔選牌效用當然大減，屆時還可能助力變阻力。
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