被爆秘戀90天閃離內幕 李婉鈺這麼說...

新北市議員李婉鈺。（資料照）

2017-04-05 06:09

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺日前被週刊爆料，她和已婚的台北市議員吳志剛曾秘戀3個月，吳志剛還被直擊多次出入李家，不過李婉鈺辦公室否認，認為是有心人操作。周刊今天再度爆料，李吳兩人互相照顧、取暖，吳的友人透露，吳志剛最後覺得這段感情太沉重，在一起3個月後斷開。

李：完全沒在一起 有心人士惡搞

《周刊王》報導，李婉鈺受訪再度強調「完全沒有在一起」，要是亂寫，自己一定會拚命。但隨即又打電話跟周刊表示，這樣子做非常無聊，「是什麼人要這樣惡搞我？請這位有心人士直接現身！」自己不會讓這樣的新聞在生命裡成功任何一次，這樣真的太惡劣了！吳則尚無回應。

報導指出，吳志剛和李婉鈺在一場喜宴後到李家續攤喝酒而擦出愛火，當時吳因投資失利慘賠10億、起家厝遭法拍而自責，李婉鈺則經歷床照事件傷得很深，吳的友人透露，兩人在聚會中擦出愛火，吳對李相當大方。但兩人甜蜜只維持不久，李婉鈺希望自己能成為「唯一」，讓吳壓力大到快崩潰，兩人交往約90天閃離，吳志剛還曾向友人透露錯愛了李婉鈺，「自己頭腦不是很清楚」，讓彼此都受傷，比玉石俱焚還痛苦。

報導提到，李吳在去年11月畫下句點，今年初吳志剛又爆出和櫃姐交往，震驚父親吳伯雄，要求他搬回家住，吳志剛也因此反省，打算修復夫妻關係，夫妻雙方正在冷靜期。