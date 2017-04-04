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香港、台北比觀光 連勝文：乾炒牛河比蚵仔麵線

2017-04-04  21:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前語出驚人說「香港很無聊」，引來很多人熱議。連勝文就表示，拿香港和台北觀光來比，就好像拿乾炒牛河與蚵仔麵線來比，雖然各有擅長，各自美味，但內涵卻完全不同。

連勝文今在臉書發文，「拿香港和台北觀光來比，就像拿乾炒牛河與蚵仔麵線來比。」他認為兩者各有擅長，各自美味，但內涵卻完全不同。台北有北投溫泉、文山茶園等自然和人文觀光資源，這是台北優勢。而香港令人佩服之處則是幾乎沒有任何自然觀光資源，仍能吸引一年將近6000萬的旅客，創造超過3000億的產值。

連勝文又說，香港雖不大、缺乏資源，但對香港人而言卻海闊天空。台灣和香港之間除了觀光產業外，還有許多可互補之處，兩地人民也都有積極進取的精神。

連勝文也質疑柯文哲，是用貶低香港來博版面。連勝文認為這樣欠缺實際的作為，恐怕無法為台北爭取更多觀光客、創造更多工作機會。

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  • 連勝文認為拿香港和台北觀光來比，就好像拿乾炒牛河與蚵仔麵線來比，各有擅長，內涵卻完全不同。（資料照，記者簡榮豐攝）

    連勝文認為拿香港和台北觀光來比，就好像拿乾炒牛河與蚵仔麵線來比，各有擅長，內涵卻完全不同。（資料照，記者簡榮豐攝）

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