立委王定宇4/9表態 台南市長「看板戰」先開打

2017-04-04 20:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨內台南市長初選白熱化，立委王定宇將於4月9日，在前台南縣長陳唐山陪同下表態參選，林俊憲看板則已置換與市長賴清德合照，訴求「榮耀傳城」，一般預料他近期內也將有重大宣布。

王定宇今日證實表示，將等「老縣長」返國後，4月9日在他推薦下宣布爭取初選提名；王定宇也強調，過去大台南有賴市長2任耕耘努力成果，縫合原台南縣市已相當不容易，未來新任的市長有責任在這基礎下，進一步消弭原台南縣民眾邊緣化感受與質質的資源分配，而「尊賴不是用在看板上」，必須真正了解賴市長的施政脈絡，例如其撙節經費與治水成果，下任市長要進一步推動。

王定宇表示，過去他競選看板即以老人或小孩合照的生活化印象為主，投入市長選舉，也同樣證明自己能力足以獨當一面，值得市民選擇支持。

由於市長賴清德施政滿意度高民調，居於「共主地位」，至今未表態特定支持對象，黨內有意角逐者多是採取「尊賴」。曾任市長賴清德競選總部執行總幹事的立委林俊憲，被認為是嫡系子弟兵，雖然至今尚未明確表態加入戰局，但新掛上「榮耀傳城」很顯目。

林俊憲不諱言，「很多人對自己有期待」，仍需廣徵意見，市長選舉最重要的是選賢與能，不同的市長人選將提出不同的台南發展路線，「市民比較希望台南是什麼樣的未來，可以從不同政治人物擘畫的方向來挑選，未來就看台南市民如何決定！」

民進黨市黨部主委顏純左最早高掛與賴清德合照的文宣，強調「無縫接軌」，最近更結合公益廣告，呼籲大家一起用力把愛推廣出去，連競選幕僚都私下表示，「賴市長合照宣傳看板出來後，民調明顯浮升」。

立委黃偉哲則打出與賴清德合照的「信賴選哲」看板，傳達訊息亦給人想像空間；立委葉宜津及陳亭妃的形象看板，雖以自己為主角，但在臉書粉絲團大量PＯ與賴清德市政合照「形影不離」，拉攏「賴粉」不言可喻。

與其他選將相較下，前民進黨副秘書長李俊毅則是大動作，反對市府規劃平通市場作為智慧交通中心，逆向操作「自成一格」。