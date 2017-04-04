劍龍級潛艦更新 中科院：潛望鏡等次系統已有譜
中科院報告指出，劍龍級潛艦戰鬥系統更新計畫中，潛望鏡等次系統已經完成裝備評估及選商。圖為劍龍級潛艦中的海虎號潛艦，與反潛直升機進行聯合反潛操演。（記者羅添斌攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕軍方目前同時進行「潛艦國造」及現役「劍龍級」潛艦的延壽及戰鬥系統更新案，根據中科院預定明天向立院委員會報告內容指出，劍龍級潛艦戰系更新工作，目前設計階段已完成潛望鏡等次系統裝備評估及選商，並進入戰系整體設計初期審查，全案工程進度正常。
中科院並表示，將運用此一延壽案技術及經驗，支援潛艦國造，目前正與台船公司研討戰系設計及重要裝備試研製的合約事宜，以符合第一階段潛艦國造期程要求。
立法院外交及國防委員會明天將邀國防部長馮世寬率同中科院、漢翔公司、台船公司等單位，針對「國機國造、潛艦國造執行進度暨發展國防產業之具體目標及策略」提出報告並備質詢。
在國機國造部分，中科院在報告中指出，新式高教機產製進度方面，目前已完成外型及內部系統安排設計工作，預計5月進行機體結構初步設計審查，首架機依計畫於108年底前出廠，整體工作進度正常。
中科院說，新式高教機預算約686億元，自主品項約55％，經費約372億留在國內，持續10年可創造工作機會每年2千餘人，整體產業產值擴張效益達2.5倍以上，全壽期30年產生3倍以上之後勤維護效益。
至於潛艦國造及劍龍級潛艦延壽與戰系更新案，中科院說，因應潛艦作戰需求，目前以既有水面艦的完備戰系能量為基礎，結合外商水下專業資源，承接海軍劍龍級潛艦延壽案戰系更新工作，期以逐步建立我國水下戰系整合實務能量；劍龍級潛艦戰系更新工作，「目前設計階段已完成潛望鏡等次系統裝備評估及選商」，並進入戰系整體設計初期審查，全案工程進度正常。
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