我駐露大使呈遞到任國書 承諾擴大對露合作

2017-04-04 20:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕我加勒比海友邦聖露西亞，日前曾傳邦交不穩，3月調動大使職位也遭外界聯想。駐露新大使沈正宗已於3月下旬晉見露國總督露薏絲（Dame Pearlette Louisy），並呈遞到任國書。沈正宗在晉見時向露國承諾，未來將擴大合作領域，創造露國人民福祉；露薏絲也對兩國合作成果表示肯定，並表示感謝。

外交部長李大維3月初在立法院坦言，我國位於加勒比亞海地區邦交「有些浮動」，而因我駐聖露西亞大使職位異動，遭外界聯想浮動之邦交國即為聖露西亞。外交部當時澄清表示，台露兩國自2007年復交以來，各項雙邊合作計畫推展順利，成果頗受露國朝野肯定。外交部發言人王珮玲也說明，前駐聖露西亞大使牟華瑋並非「遭撤換」，而是職務「輪調」。

新任駐露大使沈正宗原為駐雪梨辦事處處長，3月初抵達聖露西亞履新，並於3月22日晉見露國總督露薏絲，呈遞到任國書，雙方會談40分鐘。沈正宗說明兩國歷來在農漁業、醫療、教育、資通訊及基礎建設等領域，推動多項合作計畫，未來將擴大對露合作領域，創造露國人民福祉。露薏絲總督也肯定我國與露國合作成果，對我表示感謝。且因了解我國資通訊技術發達，總督也盼我國能協助改善行政管理系統，並關切露國在台留學生，會談氣氛友好。

外交部拉美司副司長韓志正日前在例會中則表示，沈正宗抵任後，會晤諸多當地政要，持續深化我與露國各界關係，外交部樂觀看待兩國未來的合作關係。韓志正也提到，自露國總理查士納（Allen Chastanet）去年6月就任以來，我國已派遣專家團赴露考察及評估合作案，開啟兩國未來新的合作架構。

沈正宗就任以來積極辦理活動，上月23日與露國農業部長喬瑟夫（Ezechiel Joseph）共同舉行台露合作「淡水魚蝦綜合發展計畫」移交典禮，總理查士納也親臨現場致詞。根據我駐聖露西亞大使館資料，我國自2011年起與露國合作，引進吳郭魚及淡水長臂大蝦等，成功輔導近80家養殖戶，全國養殖池面積達17.6公頃，年產值超過東加幣170萬元（約新台幣2000萬），使聖露西亞成為東加勒比海地區水產養殖業的領先者。查士納致詞時肯定我國漁業養殖技術領先全球，期盼新的水產計畫能儘速執行到位，幫助露國經濟發展、改善失業率，也使兩國邦誼更堅實友好。