民間盼政府重視NGO力量「聯合讓台灣走出去」
〔記者呂伊萱／台北報導〕彰化基督教醫院海外醫療中心執行長高小玲，長年推動國際合作計畫，現同時兼任台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）理事。高小玲甫自歐洲最大非政府組織（NGO）平台「Bond 2017年會」返國，受訪表示此行收穫不少，更讓Bond年會主席韋恩萊及執行長巴頓等人對台灣NGO印象深刻。台灣NGO團體積極參與國際，高小玲點出目前政府體制的盲點，盼政府更重視NGO力量，「聯合讓台灣走出去」。
我國外交處境特殊，高小玲自台灣NGO角度觀察認為，國際關係不只是和政商高層互動，而應該是全面性的鞏固關係基礎。高小玲理解台灣官方相當辛苦，大部份政府援助透過官方組織投注於邦交國，鮮少透過公民社會組織的力量執行，但例如新南向政策大部分是非邦交國，「就需要民間力量」。高小玲強調，台灣有許多投入國際合作與援助的NGO，不僅較無政治色彩，更是深入民間的接觸管道，「出去就是代表台灣」，大家都願意一同拚外交。
高小玲提出「巧外交」概念，呼籲官方要思考以最少資源發揮最大力量。她具體建議，需有高層政府單位整合各部會及民間組織的能量，包括外交部、國合會、外貿協會、經濟部與行政院國家永續發展委員會等，都與國際援助和永續發展有關；更重要的是因應國際情勢，除傳統農漁合作外，也發展民主人權、反恐和平及環境永續發展等全球關切的議題，也需設計「在地化」計畫，好讓台灣突破外交困境，航向另一片藍海。高小玲舉例，台灣醫療有許多優勢，若有個整合平台能呈現醫療國際合作經驗、醫療學術研究與醫藥產業專利等內容，我方在國際上宣傳專業參與世界衛生組織（WHO）意願時，力道會更強。
外交部NGO事務會上月籌組NGO代表團，赴英國倫敦出席歐洲最大NGO平台「Bond 2017」年會，計有來自英國、法國、日本等各國將近1000位國際NGO組織代表與會，會中討論英國脫歐後的影響、難民議題與聯合國永續發展目標（SDGs）等議題。往年外交部多參與美國國際志工行動協會（InterAction）年會，今年在NGO工作者建議下轉往英國。高小玲認同外交部聽取建議，但她更進一步指出，官方與NGO的對口掛在外交系統「有些可惜」，因NGO工作需要永續性，與外交官慣性輪調的職務特性不盡相合；國合會又較少和台灣NGO聯繫，「自己做自己的」，她期望政府更重視NGO的力量，「聯合讓台灣走出去」。
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