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中市規定校內撿到錢進市庫挨轟？ 鄉民打臉：假議題

2017-04-04  19:46

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府修訂「歸屬台中市所有拾得物要點」，明定在學校內撿到現金，應進市庫，非像過往一樣由校方處理，國內有媒體對此事報導稱，不少學校對此規定反彈，認為徒增行政作業負擔；更有藍營臉書粉專分享此新聞，批評中市府。不過有PTT鄉民找出資料打臉，更舉雙北市為例，表示依規定本來該繳納市庫，轟此根本是造謠、假議題！

《聯合報》日前報導指出，對於中市府修訂《各機關學校處理歸屬台中市所有拾得物要點》，不少學校反彈，認為管太多，多所學校的校長、主任都認為，過去在校園內撿到錢，會在學期結束前匯入「教育儲蓄戶」，變成校園急難救助基金，最後都是用在學生身上，批未來要列冊充公，是徒增行政作業負擔。

該篇報導更被藍營粉絲專頁轉貼，支持者更在底下留言罵：「政府搶錢搶瘋了」、「違憲」。

不過有鄉民找出資料打臉，他表示，根據《民法》803、807條以及《地方制度法》第14條和《刑法》第337條，法律明文規定於機關、學校、團體或其他公共場所拾得的遺失物，6個月後若無人認領，應歸屬撿到的人，但若撿到的人在收到通知或公告後3個月未領，其物或賣得之價金歸屬於保管地之地方自治團體。

鄉民表示，這些教職人員沒發現過去的做法是違法，他更舉新北市、台北市（郝龍斌時期頒發）所公告在市內各機關拾得遺失物的相關處理方式為例，雙北市都是「公告期滿後未領取之遺失物，致其所有權歸屬本市（保管地之地方自治團體）所有」。

鄉民批，這根本是造謠、假議題，過去台中根本是在亂搞，「別再說藍綠換誰都一樣，我只能說：『政黨輪替真好！』」

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  • 台中市政府修訂「歸屬台中市所有拾得物要點」，明定在學校內撿到現金，應進市庫，非像過往一樣由校方處理。圖為台中市長林佳龍。（資料照，記者張瑞楨攝）

    台中市政府修訂「歸屬台中市所有拾得物要點」，明定在學校內撿到現金，應進市庫，非像過往一樣由校方處理。圖為台中市長林佳龍。（資料照，記者張瑞楨攝）

  • 國內有媒體對此事報導稱，不少學校對此規定反彈，認為徒增行政作業負擔，更有藍營粉專轉貼該篇新聞批評。（圖擷取自臉書）

    國內有媒體對此事報導稱，不少學校對此規定反彈，認為徒增行政作業負擔，更有藍營粉專轉貼該篇新聞批評。（圖擷取自臉書）

  • 有PTT鄉民找出資料打臉，更舉雙北市為例，表示依規定本來該繳納市庫，轟此根本是造謠、假議題！（圖擷取自PTT）

    有PTT鄉民找出資料打臉，更舉雙北市為例，表示依規定本來該繳納市庫，轟此根本是造謠、假議題！（圖擷取自PTT）

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