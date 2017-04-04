衝撞賴神被罵「台南楊秋興」 李俊毅回應了…

李俊毅（左）因怡平里活動中心的爭議，槓上了台南市政府。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-04-04 19:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有意角逐2018台南市長的民進黨前副秘書長李俊毅，近來因支持安平區怡平里爭取活動中心的使用權益，並陪同提告而槓上市政府，被視為挑戰、衝撞賴清德，網路出現抨擊聲浪，有的痛罵「背骨」，甚至怒斥是「台南楊秋興」；對此，他呼籲民眾回歸理性的討論，一味情緒化的攻訐，無助於解決事情。

李俊毅強調，他與里民站同一陣線爭取權益，可受公評，對於網友的批判言論，若為個人情緒的發洩，他可以原諒，但被冠上背骨的罪名，真的太沈重，如果是有組織性地刻意攻訐、謾罵、抹黑，絕對追究到底。

由於怡平里活動中心的爭議，讓李俊毅與市政府的矛盾檯面化，挺綠的網友批評，同室操戈無疑讓藍營親痛仇快，有的則質疑，衝撞賴神的舉動，是在為黨內初選而搏版面。

李俊毅指出，怡平里民認為合法使用權遭不當剝奪，求助無門下，向他陳情，因此協同地方，一起爭取，原本想理性溝通，卻被市政府拒絕，才發起自救行動，並非故意衝撞，這是要幫鄉親爭取權益下不得已的抉擇，義無反顧。

李俊毅說，只要肯坐下來對談，全力協商，市政府回歸法規基礎來處理，其實這件事可以雙贏，誰都不必犧牲權益。