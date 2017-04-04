爭取客家鄉親支持 吳敦義：我愛吃客家小炒

前副總統吳敦義今天出席「世界客屬總會桃園市分會」成立大會，相當受歡迎，頻頻被要求合照。（記者陳昀攝）

2017-04-04 18:10

［記者陳昀／桃園報導］前副總統吳敦義今天出席「世界客屬總會桃園市分會」成立大會時，為了拉近與客家鄉親的距離，他說，自己的外祖母名字裡有個「妹」字，很可能是客家人，而且他喜歡吃客家小炒，雖然他沒有明說，但世界客屬總會桃園市分會籌備會主任委員彭武坤直接替他向在場人士表明，希望大家支持他參選國民黨主席，現場的「凍蒜」聲不絕於耳。

吳敦義說，他在前總統馬英九8年任期內，曾擔任2年半行政院長、4年副總統，主張讓客委會預算加倍、將客家日定在天穿日，還有推動客語認證，過去擔任高雄市長時也成立台灣第一個客家文物館，進而催生屏東、苗栗相繼成立，他說自己雖不是客家籍，但發揚客家文化不遺餘力。

世界客屬總會原本設有「桃園縣分會」，由已故前桃園縣長劉邦友擔任會長，在他意外身故後會務停擺，事隔21年，今天桃園市分會重新成立，還召集一百多名會員舉行成立大會。