蔡英文兒童節大禮 專戶替孩子存第一桶金

2017-04-04 18:03

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統利用今天是兒童節的機會，在臉書宣布政策利多，行政院將在6月開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」。針對符合長期安置或是出身中低收入戶條件的兒童，只要家長或法定代理人每年為他們存入1萬5000元，國家就會同等存入1萬5000元。

蔡總統在臉書上表示，今天是兒童節。這個節日是要提醒我們，兒童是國家未來的主人翁。

她說，為了讓弱勢兒童的發展不會受限，政府即將推出「兒童與少年未來教育及發展帳戶」。針對符合長期安置或是出身中低收入戶條件的兒童，只要家長或法定代理人每年為他們存入1萬5000元，國家就會同等存入1萬5000元。

蔡英文表示，18年後，這一筆存款將成為孩子們的墊腳石，讓他們在升學或就業的路上，可以走得更穩。

她強調，「支持兒童就是支持國家的未來。我要請大家共同來支持弱勢兒童的教育和發展」。