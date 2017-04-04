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李凈瑜將赴中救夫 海基會去函海協會要求務必同意

2017-04-04  17:59

〔記者林良昇／台北報導〕非政府組織工作者李明哲遭中國當局拘留，李明哲妻子李凈瑜今表示，將於本月10日前往北京找尋李明哲，她也認為，陸委會與海基會迄今都無法給她任何有意義的訊息及確切救援計畫，對此，陸委會表示，政府已動用可用資源和對岸展開溝通，海基會也將第5度去函海協會，要求陸方同意李凈瑜前往北京的訴求。

李凈瑜今表示，李明哲失蹤後，陸委會與海基會迄今都無法給她任何有意義的訊息，以及確切具體的救援協助計畫，她已訂妥機票，將於4月10日搭機前往北京找尋李明哲，並將於近期再次拜會陸委會及海基會，尋求「明確與具體」的協助。

陸委會昨表示，協助李明哲早日獲釋，政府責無旁貸，也是政府積極努力的目標。事發迄今，陸委會與海基會一直與李明哲的家屬及相關公民團體充分溝通並保持密切聯繫。對於家屬的焦慮，政府感同身受，也會繼續努力協助李明哲儘速獲釋。

陸委會指出，政府目前已動員一切可用資源，透過兩岸官方及非官方間各種管道，積極與中國大陸有關方面展開溝通。政府採取的一切具體措施，都是以確保李明哲權益安危及平安獲釋為最高考量。

陸委會說，對於李凈瑜擬赴中國大陸一事，海基會將於今日第5度去函海協會，要求陸方務必同意並提供便利及協助。

對於李明哲案，陸委會強調，中國大陸遲未對外公布事實真相，只會加深各界疑慮。陸委會再度呼籲陸方，應迅速公布事實真相，如無正當理由，應即刻釋放李明哲；當下務必做好李明哲的醫療照顧，並儘速安排家屬探視。

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  • 李明哲的太太李凈瑜召開記者會說明將前往北京。（記者王藝菘攝）

    李明哲的太太李凈瑜召開記者會說明將前往北京。（記者王藝菘攝）

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