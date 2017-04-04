連戰月退26萬餘元 綠委：應體恤基層公務員

2017-04-04 17:38

〔記者鄭鴻達／台北報導〕銓敘部提出新版「政務人員退休撫卹條例修正草案」，前副總統連戰月退金恐被減至18萬元。民進黨立法院黨團幹事長葉宜津表示，領較多（月退金）的（退休政務官），應體恤基層公務員；民進黨立委蔡易餘則反問連戰「他覺得領多少才合理？」

根據考試院銓敘部日前所提出的「政務人員退休撫卹條例修正草案」，訂定副總統月退金天花板為18萬元，而連戰的月退金額也因此引發關注議論，有不少媒體聲稱其月領47萬元，對此，連戰辦公室前晚首度公開明確表示，連戰目前的月退為26萬餘元。

葉宜津表示，盼大家共體時艱，特別是領較多、較高階的（退休政務官），應體恤基層公務員的辛苦，盼能接受（年金改革），不要像退將一樣（抗爭），她堅決反對年資計算黨職併公職，這不公平，至於未來黨團的年改版本，葉表示在委員會審查時，將尋求立委們共識。

時代力量黨團總召徐永明表示，連戰對此議題避重就輕，除了月退金過高、18%等議題，連戰還有年資黨職併公職的問題要處理；他認為，退撫條例應設置一定門檻，也應進一步處理連戰、前台中市長胡志強等黨職併公職區塊，此也是全民對年改最有共識之處。

蔡易餘強調，此條例是針對政務官的退休制度問題，並非針對連戰個人，過去連戰擔任的職務等問題，使其成為領最多、享受最多的人，如今卻跳出來批判改革，他想請問連戰，「他覺得領多少才合理？」