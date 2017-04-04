李明哲妻下週一飛北京救夫 要拜訪國台辦

2017-04-04 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕非政府組織工作者李明哲遭中國當局以涉嫌危害國家安全為由拘留，李明哲的妻子李凈瑜今天發出聲明表示，陸委會和海基會無法提供任何關於李明哲下落「有意義的訊息」，而中國當局也冷酷地不給予明確資訊，她無法再等，已訂妥機票，下週一（4月10日）將親自前往北京尋找李明哲，預計拜訪國台辦等相關單位。

李凈瑜今（4）日發出聲明表示，陸委會與海基會迄今都無法給予任何有意義的訊息，也無確切具體的救援協助計畫，她想送藥物給李明哲也無法送到；同時，北京政府也冷酷地不給予明確資訊，違反一般文明國家應有的法治態度，「我不能再等待」，已訂妥4月10日星期一起飛的長榮航空BR2762班次，要前往北京尋找丈夫。

李凈瑜表示，將在清明假期結束後再次拜會陸委會及海基會，尋求他們明確與具體的協助，讓此行的計畫更完備，或請他們明確表白到底是「無能協助」或「不便協助」。

李凈瑜說，她到北京後將拜訪國台辦與檢察院以及其他必要單位，以查知丈夫下落，「我相信，中國作為一個泱泱大國，怎麼可能逮補（捕）一個人卻不敢公開其下落；我仍相信，北京政府不至於野蠻到去為難一個弱女子基於人道與人權的正當請求，而阻饒我入境和探視被逮捕的先生。」

李凈瑜同時也感謝國內外人權團體與NGO朋友，給了她最大的支持與力量。

李明哲妻李凈瑜聲明全文：

1.李明哲被捕到今天已經17天了，在這段期間，各種小道消息跟建議紛至沓來，訊息中李明哲被羅織的罪名，從涉及疆獨暴力恐怖行為到買春；建議的應對方式從冷靜沈默的耐心等待，對北京政府卑躬屈膝以免惹怒當局，到花錢消災請託有力人士協助，彷彿讓我承受著白色恐怖時期受難家屬任人宰割的淒苦。

而事實是陸委會與海基會迄今都無法給我任何有意義的訊息，以及確切具體的救援協助計畫，甚至連藥都無法替我送到。同時北京政府也冷酷的不給予明確的資訊，完全違反一般文明國家應有的法治態度。我不能再等待，只好獨立前往，我已經訂妥4月10日星期一中午13:00起飛的長榮航空BR2762班次，前往北京，尋找我的先生。

2.從宣佈要去北京以後，我就積極地想要盡快啟程，但是正好碰到清明掃墓節，全國都在假期中，接著又要碰到中美兩國領袖會議（川習會），習主席不在北京，為了避免不必要的聯想與困擾，我才決定4月10日啟程。

3.我到北京將拜訪國台辦與檢察院以及其他必要的單位，以查知我先生的下落。我相信，中國作為一個泱泱大國，怎麼可能逮補一個人卻不敢公開其下落；我仍相信，北京政府不至於野蠻到去為難一個弱女子基於人道與人權的正當請求，而阻饒我入境和探視被逮捕的先生。

4.清明假期結束後，我將分別再次親自拜會陸委會以及海基會，以尋求他們「明確與具體」的協助，讓我此行的計畫較為完備，或者請他們明確表白到底是「無能協助」或「不便協助」。

5.在我無邊無際的焦慮、恐懼與不安之中，是國內外可愛的人權團體與NGO朋友，給了我最大的支持與力量，這也再一次向全世界證明，像李明哲這樣的人權工作者，他們對於人權被踐踏與被剝奪者的幫助與支持，是何等的珍貴。我要再一次衷心地感謝所有聲援李明哲的人權團體與NGO朋友。

李明哲妻 李凈瑜

2017/4/4

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