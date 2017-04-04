南港彈藥庫爆國防疏失 應「水銷」機密文件曝光

2017-04-04 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕位在台北市與新北市交界的「南港彈藥庫」，於2009年清空1.2萬噸的庫儲彈藥後，目前僅有4名彈藥士兵駐守管理仍在使用的10多個彈庫，其他區域則廢置處理。但卻被民眾在行政庫房中發現，大量機密等級以上註明「水銷」的文件皆未處理，其中四散在地的國安資料包含國軍細部資訊及油料補給表，若此些公文遭有心人士竊取分析，恐對國家安全有無法預估的影響及損害。

據《蘋果》報導，在國軍「南港彈藥庫」的廢棄營區中，除了軍中公文四散在地外，甚至在行政庫房中驚見數十箱應予以「水銷」（泡在水中進行攪碎銷毀）處理的機密等級以上文件，且遭碎紙機銷毀的文件也擱置在一旁，並無人處理。

爆料民眾表示，四散一地的公文中，包含「國軍糧秣收發分類帳—存管燃料分類帳」、基隆油庫相關補給公文、國軍後勤用品、馬防部駐台勤務支援中心等等，更指出這些廢棄營區的房間大多都被不肖份子入侵過，資料也有遭人翻閱的跡象，質疑國防部根本沒有落實機密資料處理事宜，等於免費送敵人詳細又精確的國防情資。

陸軍第6軍團指揮部事後派官兵到現場處理，並通報新北市憲兵隊，四散公文經勘查指出資料為2012年聯勤司令部裁撤時所留下，另「應水銷機密文件」若經查屬實，將會全面懲處相關人員。6軍團政戰主任謝明德少將表示，已要求單位限時清理完畢，將會加強教育維管人員、強化空置營地的工務資料存管紀律。