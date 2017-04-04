| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
聖彼得堡地鐵爆炸 傳匿名電話警告下一波攻擊
 首頁 > 政治

柯P稱斬首蔣銅像無助團結、經濟 他反批「你真的不懂」

2017-04-04  16:43

〔即時新聞／綜合報導〕對於蔣介石銅像被獨派「斬首」一事，台北市長柯文哲今天認為，這樣的行為，無助社會合作、團結、經濟實力；社運人士王奕凱則對柯的說法不以為然，並舉例反批「柯真的不懂」！

王奕凱在臉書上說，去除威權有助團結跟強化經濟實力，他舉例，蘇俄後期的去史達林像、烏克蘭的推倒列寧等，這些去除威權遺緒行動，有助於內部團結。

王奕凱說，強迫學習強者選擇原諒那也是強者想法，普遍的民眾不是強者，強迫的原諒只會帶來內心的矛盾，「所以若為了團結，從歷史的考察上也是以去除威權象徵有效，絕對不是勸人放下」。

至於柯文哲推崇甘地是製造團結的人，舉例甘地那個時代，回教、印度教之間有衝突，甘地做的事情就是減少衝突、讓國家團結的說法，王奕凱反駁，甘地做法是用和平手段造成印度人抵制英國人，所以才促成內部團結，最後還成功促進經濟實力，但他完全沒有說要跟「對英國人放下和解」，「印英一家親」。

王奕凱說，柯文哲這次說錯了，所以沒什麼好認同的，「建議市長還是多了解何為團結。團結絕不是強迫而來的呀」。

廣告
  • 柯文哲表示，「斬首」行為，無助社會合作、團結、經濟實力。（記者廖振輝攝）

    柯文哲表示，「斬首」行為，無助社會合作、團結、經濟實力。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯文哲 王奕凱 蔣介石
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：柯P稱斬首蔣銅像無助團結、經濟 他反批「你真的不懂」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.