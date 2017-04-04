柯P稱斬首蔣銅像無助團結、經濟 他反批「你真的不懂」

2017-04-04 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕對於蔣介石銅像被獨派「斬首」一事，台北市長柯文哲今天認為，這樣的行為，無助社會合作、團結、經濟實力；社運人士王奕凱則對柯的說法不以為然，並舉例反批「柯真的不懂」！

王奕凱在臉書上說，去除威權有助團結跟強化經濟實力，他舉例，蘇俄後期的去史達林像、烏克蘭的推倒列寧等，這些去除威權遺緒行動，有助於內部團結。

王奕凱說，強迫學習強者選擇原諒那也是強者想法，普遍的民眾不是強者，強迫的原諒只會帶來內心的矛盾，「所以若為了團結，從歷史的考察上也是以去除威權象徵有效，絕對不是勸人放下」。

至於柯文哲推崇甘地是製造團結的人，舉例甘地那個時代，回教、印度教之間有衝突，甘地做的事情就是減少衝突、讓國家團結的說法，王奕凱反駁，甘地做法是用和平手段造成印度人抵制英國人，所以才促成內部團結，最後還成功促進經濟實力，但他完全沒有說要跟「對英國人放下和解」，「印英一家親」。

王奕凱說，柯文哲這次說錯了，所以沒什麼好認同的，「建議市長還是多了解何為團結。團結絕不是強迫而來的呀」。