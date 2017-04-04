柯P稱斬首蔣銅像無助團結、經濟 他反批「你真的不懂」
2017-04-04 16:43
〔即時新聞／綜合報導〕對於蔣介石銅像被獨派「斬首」一事，台北市長柯文哲今天認為，這樣的行為，無助社會合作、團結、經濟實力；社運人士王奕凱則對柯的說法不以為然，並舉例反批「柯真的不懂」！
王奕凱在臉書上說，去除威權有助團結跟強化經濟實力，他舉例，蘇俄後期的去史達林像、烏克蘭的推倒列寧等，這些去除威權遺緒行動，有助於內部團結。
王奕凱說，強迫學習強者選擇原諒那也是強者想法，普遍的民眾不是強者，強迫的原諒只會帶來內心的矛盾，「所以若為了團結，從歷史的考察上也是以去除威權象徵有效，絕對不是勸人放下」。
至於柯文哲推崇甘地是製造團結的人，舉例甘地那個時代，回教、印度教之間有衝突，甘地做的事情就是減少衝突、讓國家團結的說法，王奕凱反駁，甘地做法是用和平手段造成印度人抵制英國人，所以才促成內部團結，最後還成功促進經濟實力，但他完全沒有說要跟「對英國人放下和解」，「印英一家親」。
王奕凱說，柯文哲這次說錯了，所以沒什麼好認同的，「建議市長還是多了解何為團結。團結絕不是強迫而來的呀」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 2018縣市長選舉 民進黨這些縣市有危機？
- 馬政府閣揆不住「金華」林全至今無官邸可住
- 「蔣公逝世紀念日」 蔡丁貴籲政府處理蔣銅像
- 馮世寬遭爆搭公務車去拜廟 國防部：視導基地順道參拜
- 風城基層座談 詹啟賢：有信心帶領國民黨重返執政
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》荔枝椿象蔓延台中 專家研判全台已淪陷
- 台灣「北一女神」登韓新聞版面！正到讓韓男直呼要買機票來台
- 「鴨母王」的軍師 楠西江家古厝逾200人祭祖
- 北市新闢2處樹葬區 樹葬穴位再增1100個
- 兒童節歡樂嘉年華 千餘親子同樂
- 曾莞婷追求修長身材 靠這招增高笑翻網友
- 缺乏父母陪伴 快樂兒童變少了
- 參觀新北投火車站 陳建仁：台灣文化資產的重要案例
- 未來婆婆棒打毒鴛鴦 凱特摩絲嫩男友赴美勒戒
- MLB》王建民高懸10年的紀錄 田中將大拚3年辦不到
- MLB》薪酸大聯盟！克蕭今年薪水竟可養一支球隊
- 又是壓車過彎失速 男狠撞對向貨卡慘死
- 尼泊爾通訊天才 猝死台大宿舍酒瓶相伴
- 咘咘賺飽Bo妞接班？星二代賣萌吸金上億
- 蒲亭故鄉聖彼得堡地鐵驚爆 民眾驚逃命
- 竊賊闖9旬里長媽宅 假按摩真搜刮
- 豬哥亮病房傳笑聲似好轉 女兒公司回應...
- 中職開季首月5連勝 8成拿下季冠軍
- 韓籍貴婦持假護照遊多國 栽在台灣
- 達比修對決克魯伯 悍將欲止5連敗 今日賽事預告與轉播
- 自由廣場》與柯文哲談史
- 騎Ubike慢遊 拜廟賞櫻購物一次滿足
- 超人反派當爹了！傑西艾森柏格升格新手老爸
- 鑑於俄地鐵爆炸 巴黎運輸設施加強維安
- 竹縣府制止無效? 亞太美國學校無照續施工
- 宜縣成立三大中心 力拚宜居
- （影音）王若琳見偶像瘋狂跳上台 險絆倒出糗
- 百年古剎插滿五星旗 4比丘尼想「拿回淪陷區」
- 繞半個台灣 換車變裝搶寶石
- 阿緯嫁4個月愛女開千萬聘金 遭嗆「親家真難搞」
- 台南大港社區接待82名外籍生 感受台灣風情
- RM加2新血 力挽萎靡收視
- MLB》強打哈波開轟 生涯開幕戰敲了5發全壘打（影音）
- NBA》穩贏還射三分 「天兵」麥基遭怒推
- 男星台上演出褲子糗破洞 「感覺屁股涼涼的」
- 大成商工回扣案 家長要為學生代位求償
- 高科大「YES or NO」設計展 五光十色令人驚豔
- 蘇有朋《嫌疑人》3天吸金7億 自爆不想當演員了
- 收假日 高公局估國道3路段最易塞車
- 馬政府吹三贏變三輸
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：柯P稱斬首蔣銅像無助團結、經濟 他反批「你真的不懂」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分