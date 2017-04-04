風城基層座談 詹啟賢：有信心帶領國民黨重返執政

2017-04-04 15:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕參選國民黨主席的前副主席詹啟賢今天下午再度來到新竹市，與基層國民黨座談，他說自己不是典型的國民黨員，也沒有包袱，來自民間，他有基層服務的實力，也有公部門服務的經驗，有信心帶領國民黨重返執政，他說自己是最有歷練的人，也有能力解決問題。

包括有意參選明年新竹市長選舉的國民黨員前新竹市長許明財、和市議員鄭正鈐和多名里長等近30人，都出席詹啟賢的這場座談會，詹啟賢述說自己從醫到從政的過程，談到自己在奇美醫院的改革和擔任衛生署長處理健保問題等經歷，提到自己是個可以接受改革和挑戰的人。

詹啟賢說，這個黨主席關係到2018也關係到2020的選舉，呼籲大家都能理性客觀來看待這次的黨主席，好好思考，運用黨員的覺醒來做理性的選擇。

詹啟賢也呼籲國民黨員要改革，就需要能革者，他也對青年政策有所著墨，希望有更多年輕人來參與國民黨，黨的職務應該有一定比例的年輕人參與，再者年輕人要參與選舉，應該免連署，且進行黨內的民調應該加權計分，且地方黨部應該來輔導年輕人，這都是他當選黨主席要做的，一定會把平台建立起來，尤其青年應該有一級的單位，不應附屬在其他組織下。

他最後呼籲大家一起來參與改革，他不綁樁也不請客，希望黨主席選舉就是國民黨改革的開始。