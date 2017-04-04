風城基層座談 詹啟賢：有信心帶領國民黨重返執政
2017-04-04 15:34
〔記者洪美秀／新竹報導〕參選國民黨主席的前副主席詹啟賢今天下午再度來到新竹市，與基層國民黨座談，他說自己不是典型的國民黨員，也沒有包袱，來自民間，他有基層服務的實力，也有公部門服務的經驗，有信心帶領國民黨重返執政，他說自己是最有歷練的人，也有能力解決問題。
包括有意參選明年新竹市長選舉的國民黨員前新竹市長許明財、和市議員鄭正鈐和多名里長等近30人，都出席詹啟賢的這場座談會，詹啟賢述說自己從醫到從政的過程，談到自己在奇美醫院的改革和擔任衛生署長處理健保問題等經歷，提到自己是個可以接受改革和挑戰的人。
詹啟賢說，這個黨主席關係到2018也關係到2020的選舉，呼籲大家都能理性客觀來看待這次的黨主席，好好思考，運用黨員的覺醒來做理性的選擇。
詹啟賢也呼籲國民黨員要改革，就需要能革者，他也對青年政策有所著墨，希望有更多年輕人來參與國民黨，黨的職務應該有一定比例的年輕人參與，再者年輕人要參與選舉，應該免連署，且進行黨內的民調應該加權計分，且地方黨部應該來輔導年輕人，這都是他當選黨主席要做的，一定會把平台建立起來，尤其青年應該有一級的單位，不應附屬在其他組織下。
他最後呼籲大家一起來參與改革，他不綁樁也不請客，希望黨主席選舉就是國民黨改革的開始。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 2018縣市長選舉 民進黨這些縣市有危機？
- 馬政府閣揆不住「金華」林全至今無官邸可住
- 陸軍黑鷹 又15架移交空軍
- 台灣政治人物赴中祭祖 最勤勞的是他...
- 馮世寬遭爆搭公務車去拜廟 國防部：視導基地順道參拜
網友回應
熱門新聞
- 獨家》荔枝椿象蔓延台中 專家研判全台已淪陷
- 台灣「北一女神」登韓新聞版面！正到讓韓男直呼要買機票來台
- 十萬火急！孕婦臨盆遇塞車 警鳴笛開道護送
- 阿湯哥指定要訪台 這些好萊塢巨星也超愛台灣！
- 台中野放椿象天敵「平腹小蜂」 抑制擴散
- 阿緯嫁4個月愛女開千萬聘金 遭嗆「親家真難搞」
- 自家記者遭槍殺 墨報社停刊自保
- 韓媒認證美貌！嘟嘴妹子瑜成台灣正妹代表
- 戀愛鐵證賴不掉！韓版「四爺」李準基認愛全慧彬2年
- MLB》王建民高懸10年的紀錄 田中將大拚3年辦不到
- MLB》薪酸大聯盟！克蕭今年薪水竟可養一支球隊
- 向陽路地下道封閉 南陽路攤販聚集
- 簡宏霖私下談情很幼稚 嚴正嵐愛最萌身高差
- 掃墓翻車撞進墳墓 壓死人
- 《民俗說法》驚擾亡者 須祭拜道歉
- 川習會 美允事前事後向我簡報
- 季辛吉牽線 川婿促成川習會
- 中市捷運綠線圍籬大半已拆 機車族要求恢復左轉
- 木村棄SMAP挺東家 有望躍升年收千萬高層
- 人事成本增加 多縣市幼兒園費用喊漲
- 社論》提振總統的民調支持度
- 4/4重要財經新聞一覽
- 〈徵文啟事〉孩子愛頂嘴
- 台灣最狂套房 馬桶直接對著床！
- 誇張！所長ATM前阻詐 詐騙成員嗆聲交出員警編號
- 尼泊爾通訊天才 猝死台大宿舍酒瓶相伴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Air force to receive 15 Black Hawks: ministry
- 高鐵新竹站道岔訊號異常 北上部分車次延誤10分鐘
- 要生3個先緩緩 劉亮佐婚宴喝掛無法洞房
- 部落「茵陳蒿」 傳統作物「錢」進生技
- ANA Inspiration高球賽》意外的延長加賽 柳蕭然捧走金盃
- MLB》國民總仔贏球太High 賽後竟猛誇「林書豪」（影音）
- MLB》遊騎兵牛棚崩盤 達比修首場開幕戰勝投飛了
- 川普捐出3個月薪水 用於美國古戰場修護工程
- 俯衝最快鳥類 遊隼瀕臨絕種
- 宜縣成立三大中心 力拚宜居
- 搭桃園免費公車 要刷卡不扣款
- 陳子玄產後14天血崩 30秒染紅褲子全因....
- 別超速！寶山鄉半年連「種」3支測速照相桿
- 駕駛路旁尿尿 被查獲車內藏百餘包毒咖啡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：風城基層座談 詹啟賢：有信心帶領國民黨重返執政
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分