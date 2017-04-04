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方陣快砲有何神奇？ 「魔鬼戰將」告訴你...

2017-04-04  15:39

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方要動支101億5千萬元的經費，向美新購13套方陣快砲系統，並且為現有系統中的8套進行性能提升，讓人不禁要問，方陣快砲究竟有何神奇之處。

軍方官員今天說，方陣快砲（Phalanx Close-In Weapon System），外型酷似電影星際大戰中的R2-D2機器人，主要配置在海軍船艦上，擔任近程防禦功能。

方陣快砲是將6管20公厘旋轉機砲與火控雷達結合在一起，在艦艇上擔任的是短程防衛的角色，也就是說，一旦有反艦飛彈或是敵方戰機突破艦艇的中程防衛網時，方陣快砲就會主動接戰，並以系統的雷達追蹤、鎖定目標，並予擊落。

官員指出，由於接戰時間很短，接戰距離又相當近，因此方陣快砲的設計，是在極短的時間內發射出大量的機砲砲彈，形成廣大的彈幕，藉以擊落快速運動的飛彈及來犯戰機，以美國此次出售的MK15 Block1B為例，一分鐘可以發射出4500發子彈，有效射程為1.5公里。研製生產方陣快砲的美國雷神公司，還曾宣稱其研製的新型方陣快砲，成功攔截並擊落過模擬俄羅斯「日炙」型超音速反艦飛彈。

在1992年上映的美國電影「魔鬼戰將」中，劇中描述恐怖份子劫持了密蘇里號軍艦，並打算將艦上載有核子彈頭的飛彈賣給軍火販子，當美國軍方派出F18戰機前往探察時，就被密蘇里艦上的方陣快砲鎖定，並且擊落F18戰機。

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  • 新式方陣快砲。（圖：雷神公司網站）

    新式方陣快砲。（圖：雷神公司網站）

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