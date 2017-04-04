| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

柯P反去蔣化 綠委要他先讀書...

2017-04-04  16:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前首度表態反「去蔣化」，台南市長賴清德昨建議，柯應講清楚他論述的來龍去脈；柯P說，他自認已把話說清楚了。對此，民進黨立委林俊憲表示，柯P真的不了解轉型正義是什麼，希望他可以先閱讀相關書籍與資料再發言。

林俊憲今於臉書粉專撰文指出，柯P近日的「去蔣化」言論，聽得出他是真的不了解、甚至誤解，轉型正義「正是為了促進和解的可能」而存在；另外柯P先前曾提到，「若什麼都和民進黨一樣那乾脆去加入民進黨好了」，林俊憲忍不住吐槽，「柯P，轉型正義不是只有民進黨贊成和主張，是所有非國民黨都贊成，包括時代力量、甚至還有蔣友柏，是所有非國民黨」，建議他可以「先閱讀轉型正義書籍和資料，放空自己的想法和偏見，先當成一門學術來認真了解轉型正義」後再發言。

林俊憲表示，潰爛的傷口，若不清創、整理，「怎麼可能有癒合的時刻？」他以西班牙為例，該國的轉型正義從起初的選擇遺忘，到後來的挖掘真相，是因為西國發現，不了解事實，「哪知道該怎麼原諒？」因此，在連要原諒的對象都搞不清楚的情況下，根本沒辦法原諒，如果選擇遺忘，只會讓傷口永遠擱在那，「西班牙過去的這點錯誤，跟台灣有所相似」；林俊憲也在文末寫到，如果柯P需要家教，他可以推薦老師給他。

廣告
  • 民進黨立委林俊憲表示，柯P真的不了解轉型正義是什麼，希望他可以先閱讀相關書籍與資料。（資料照，記者林正堃攝）

    民進黨立委林俊憲表示，柯P真的不了解轉型正義是什麼，希望他可以先閱讀相關書籍與資料。（資料照，記者林正堃攝）

  • 林俊憲今於臉書撰文，針對柯P近日的「去蔣化」言論，發表看法。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

    林俊憲今於臉書撰文，針對柯P近日的「去蔣化」言論，發表看法。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 去蔣化 林俊憲 柯文哲 賴清德 轉型正義
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：柯P反去蔣化 綠委要他先讀書...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.