柯P反去蔣化 綠委要他先讀書...

2017-04-04 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前首度表態反「去蔣化」，台南市長賴清德昨建議，柯應講清楚他論述的來龍去脈；柯P說，他自認已把話說清楚了。對此，民進黨立委林俊憲表示，柯P真的不了解轉型正義是什麼，希望他可以先閱讀相關書籍與資料再發言。

林俊憲今於臉書粉專撰文指出，柯P近日的「去蔣化」言論，聽得出他是真的不了解、甚至誤解，轉型正義「正是為了促進和解的可能」而存在；另外柯P先前曾提到，「若什麼都和民進黨一樣那乾脆去加入民進黨好了」，林俊憲忍不住吐槽，「柯P，轉型正義不是只有民進黨贊成和主張，是所有非國民黨都贊成，包括時代力量、甚至還有蔣友柏，是所有非國民黨」，建議他可以「先閱讀轉型正義書籍和資料，放空自己的想法和偏見，先當成一門學術來認真了解轉型正義」後再發言。

林俊憲表示，潰爛的傷口，若不清創、整理，「怎麼可能有癒合的時刻？」他以西班牙為例，該國的轉型正義從起初的選擇遺忘，到後來的挖掘真相，是因為西國發現，不了解事實，「哪知道該怎麼原諒？」因此，在連要原諒的對象都搞不清楚的情況下，根本沒辦法原諒，如果選擇遺忘，只會讓傷口永遠擱在那，「西班牙過去的這點錯誤，跟台灣有所相似」；林俊憲也在文末寫到，如果柯P需要家教，他可以推薦老師給他。