蔣萬安選北市長？藍地方要員：反正也選不贏...

蔣萬安多次被點名選台北市長。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-04-04 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕備戰2018選戰，最近傳出立委蔣萬安被點名出征台北市長，有國民黨地方要員對此指出，這個消息非空穴來風，國民黨真的可能提幾個年輕人選縣市長，還說「反正這些地方國民黨也不會贏」。

蔣萬安最近多次傳出可能選台北市長，日前他回應，認為自己歷練不夠。今天《信傳媒》報導，一位國民黨地方要員表示，「反正這些地方國民黨也不會贏，讓他們年輕人去累積一下實力。」他認為媒體不是亂寫，國民黨可能會提名1到2名年輕人選縣市長。

報導指出，一名親近蔣萬安的人士表示，他並非不選，是現在說這個還太早。該人士強調，蔣家不可能現在去當砲灰，蔣萬安現在尋求連任立委是最重要的，不可能接受提名。

另外報導也提到，一名國民黨人士認為，蔣萬安會先在立院站穩腳跟，最好在柯文哲卸任後，再考慮選台北市長，尋求「馬英九」路線。