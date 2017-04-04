造訪風城 蔡總統將宣布啟動3百億前瞻基礎建設

小英總統同時會到新竹轉運站聽取輕軌和大車站計劃，並到市立棒球場參觀，了解改建的規劃案。（記者洪美秀攝）

2017-04-04 14:13

［記者洪美秀／新竹報導］總統蔡英文6日將造訪新竹市，宣布並視察已列入行政院前瞻基礎建設的大新竹輕軌路網、大車站計畫，以及新竹棒球場新建工程。其中大新竹輕軌路網300億元經費，已獲30億元特別預算進行用地取得及相關細部規劃設計，要改善市區往返科學園區的交通問題。另50億元的大車站計畫，則會進行跨站平台，已獲1200萬元的綜合規劃設計費，將打造兼具通行、商業和轉運功能的大車站平台。

小英總統今年農曆大年初二曾到新竹市發1元紅包，但她6日確定要再到新竹市宣布帶來超過300億元的大紅包，除由行政院投入國家重大經費支持竹市各項建設，也要讓竹市轉型為具前瞻力及科技的城市，市長林智堅稱這是新竹市升格35年來，第一次獲得中央這麼多公共建設經費的支持，包括300億元的輕軌、50億元的大車站跨站平台和8億元的棒球場新建計畫。

據了解，小英總統6日上午會先到新竹火車站後站的新竹轉運站，聽取市府有關輕軌路網及大車站計畫的簡報。市府交通處長倪茂榮說，行政院日前公開宣布的資料中，大新竹輕軌在新竹市的建置經費達200億、在新竹縣約100億元，目的是要串聯新竹市區到新竹科學園區和高鐵特定區及竹北市舊市區。

倪茂榮說，新竹市是最早提出輕軌計畫的城市，但現在淡水輕軌及高雄輕軌都完成，竹市已到輕軌設置的成熟階段，行政院先核定的30億元特別預算，將進行綜合及細部等相關規劃，也會做為用地取得及路線規劃等費用，如果規劃時程順利，也許2年後就可動工，採取高架或平面道路，會依路線更動，這是竹市邁向前瞻城市的重要契機。

市長林智堅也提到，新竹大車站計畫將仿效日本大阪車站、品川車站，在台鐵的軌道上方興建跨越前後站的超大型平台，市府的構想是，平台兼具連通前後站，提供舒適的人行及商業空間，甚至兼有公共運輸轉運的功能，預計經費為50億元，行政院先核定的1200萬元經費是做為綜合性規畫經費，未來完成細部設計，就會列入中央年度本預算中執行。

此外，小英總統也會踏進有41年歷史的新竹棒球場。新竹球場從1976年11月啟用，曾創下平均觀賽人數7143人的紀錄，但球場燈柱、廁所等規劃都有嚴重問題，加上建物破舊不堪、耐震係數不足，市府爭取拆除重建，將開挖地下停車場，滿足附近居民及職棒賽事的停車需求。

目前市府已規劃總經費8億元的球場新建工程，會有3層樓的內野看台、全新的照明及機電系統、內外野草坪，還有完善的球員休息室、復健室、牛棚練習區，以及可服務觀賽球迷的商業空間，期許棒球場改建完成後，再邀請小英總統來開球見證。