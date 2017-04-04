黃國昌揚言提告 洪秀柱：若願和國民黨合作願道歉
2017-04-04 13:42
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席洪秀柱在地方跑行程時表示，民眾對時代力量立委黃國昌支持核食進口、毒品除罪化，並配合民進黨不滿，所以她支持罷免黃國昌；黃國昌昨反擊，稱洪是信口開河，要求洪在48小時內公開道歉，並揚言提告，洪今在臉書表示，若黃願意說清楚他的立場，願意和國民黨合力對抗民進黨，她很樂意道歉。
對於黃國昌的反擊，洪秀柱今透過臉書表示，對於黃國昌揚言提告一事，感到大惑不解；洪秀柱在臉書說，黃國昌向來標榜尊重人民行使公民權，為何洪秀柱只是轉述民眾的看法，黃便要暴怒？難道藉由告洪，可以轉移焦點，消解選民要罷免黃國昌的憤怒？
洪秀柱說，黃國昌現在的意思似乎是，他從來沒有支持民進黨的提案，但民眾為何會認為時代力量都跟著民進黨走呢？
洪秀柱表示，民進黨立委林淑芬為了避免黨紀處分而棄權，尚且情有可原。而時代力量在民進黨強推核災縣市食品輸台時，通通棄權不敢表達反對，實在說不過去。
洪秀柱指出，黃國昌現在宣稱他沒有支持核食進口與毒品除罪化，那應趁這個機會把事情講清楚，以後也歡迎時代力量與國民黨一起認真監督民進黨施政。
洪秀柱也說，如果黃國昌覺得民眾對他有誤解，認為洪秀柱轉述的認知有錯，願意說清楚他的立場，甚至願意和國民黨合力對抗民進黨的倒行逆施，洪秀柱很樂意向黃國昌道歉。
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